Bergüzar Korel zayıflama sırrını açıkladı. 20 kilo vermişti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009’da meslektaşı Halit Ergenç ile evlenmiş ve 2010’da oğlu Ali'yi, 2020’de Han'ı ve 2021'de de kızı Leyla'yı doğurmuştu.

Üç kez anne olma sevinci yaşayan 41 yaşındaki Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde yeni dizisi için imaj değiştirmiş ve saçlarını boyatmıştı.

Saçlarını sarıya boyatan Korel, 8 ayda 20 kilo vererek eski fiziğine kavuşmuştu.

Korel formunu muhafaza etmek için diyetisyeniyle görüşmeyi de sürdürüyor.

Bahar detoksu uygulayan Bergüzar Korel nasıl kilo verdiğini ve formunu nasıl koruduğunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

AKŞAM YEMEĞİ YOK

İlk öğününü paylaşan Bergüzar Korel yumurtaya karabiber ve zerdeçal ekleyerek dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, detoks esnasında akşam yemek yemediğini onun yerine 1 orta boy muz, 12 adet çilek, 2 dilim beyaz peynir ve1 avuç yer fıstığı yediğini açıkladı. Bu detoksu yaparken zorlandığını itiraf eden Bergüzar Korel, yemek yememek için suyla kendini oyaladığını da ifade etti.