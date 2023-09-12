Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama

Evliliklerinin birinci yıl dönümlerinde romantik paylaşımlarda bulunan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, birbirlerine olan aşklarını bir kez daha gösterdi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama

Geçtiğimiz yıl aşklarını nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN"

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Oktay, "Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle." dedi.

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"İYİ Kİ EVET DEDİM"

Atiksoy ise "Ruh gerçeği bilir. İlk günden beri yüzündeki şu değişmeyen ifade için iyi ki 'Evet' dedim." diye karşılık verdi.

Daha önce aynı dizide iki aşığı canlandıran oyuncular, yıllar sonra gerçek aşkı yine birbirlerinde buldu. Romantik paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan çifte "Maşallah" yorumları yağdı.

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