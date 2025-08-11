Berk Oktay ve eşi dedikodulara inat tatilde! Gözler Gülsim Ali’ye çevrildi

Magazin dünyası, Gülsim Ali ve Berk Oktay arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşma skandalıyla çalkalanıyor. İddialara göre, Berk Oktay’ın eşi telefonunda Gülsim Ali’den gelen “Antalya rüya gibiydi. Seni çok özledim” mesajını ve bazı videoları gördü. Bu durum, çiftin arasında büyük bir tartışmalara yol açtığı ileri sürüldü.

ARAMIZDA SORUN YOK MESAJI

Söylentilere göre Atiksoy, mesajları ve videoları gördükten sonra boşanma kararı aldı. Ancak çift, sosyal medyada paylaştıkları tatil pozlarıyla aralarında bir sorun olmadığını gösterdi. Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iddialara rağmen birlikteliklerine devam ediyor.

GÖZLER GÜLSİM ALİ’YE ÇEVRİLDİ

Tüm bu iddiaların ardından gözler ünlü oyuncu Gülsim Ali’ye çevrildi. Oyuncunun eski paylaşımlarının altına çiftin fanlarından adeta tepki yağdı.

Oyuncuya "Evli adamları rahat bırak", "Evli erkeklere mesaj atmaya utanmıyor musun?", “İkinci kadın olmayı huy edinmiş”, “ İnşallah projen iptal olur. Ayıp ayıp”, “Ne oluyor evli erkeklere yazınca? Geleneklerimize göre şuan adın ne oldu”, “ Kadir Doğulu bitti Berk Oktay’da mı sıra? Evli adamları bi salsan mı artık.