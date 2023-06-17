Berkay ehliyet konusunda çözümü buldu! 2 yıl trafikten men edilmişti

Şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, ocak ayında Etiler'de alkol çevirmesine takıldı. İddialara göre, polis ekipleri alkolmetreyi uzatınca Şahin, üflemek istemedi.

Şarkıcının çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Alkollü olan Berkay Şahin, alkolmetreyi üflememeyi ısrar edince polis memurları ehliyetine el koydu.

Şahin, trafikten iki yıl men edilirken, yaşanan olayı duyan arkadaşları ise olay yerine gelip, polis ekipleri ile tartışma yaşadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Berkay, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda otururken görüntülendi.

Arkadaşları ile koyu bir sohbet halinde olan şarkıcı, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark etmedi.

Geçtiğimiz aylarda ehliyetini kaptıran Berkay'ın, birkaç saat sonra ehliyeti olmadığı için kendisini almaya gelen şoförlü araç ile mekandan ayrılması dikkat çekti.

