14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması

Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması

Medipol Başakşehir’in futbolcusu Berkay Özcan, Gent maçıyla ilgili amaçlarının kupada nereye kadar gidebilirse gitmek olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:25
Takip Et

Berkay Özcan'dan açıklamalar

Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
+
Aa
-
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Gent ile sahasında karşılaşacak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve Berkay Özcan basın toplantısı düzenledi. Gent karşısında temkinli olduklarını fakat kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Berkay Özcan, “Belçika'daki maçta saha şartları çok iyi değildi. Takım olarak ilk maçta istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da rakibimizden iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sonuç olarak oradan 1-1'lik skor ile beraberlikle ayrıldık. Sahamızda turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanarak turu alacağız” dedi.
 
''EN KEYİF ALDIĞIM POZİSYONDA OYNUYORUM''
Bu sezonki performansı ve Emre Belözoğlu ile ilişkisinin sorulması üzerine konuşan Berkay, “Benim için önemli bir müsabaka olacak. Takımım ile birlikte her gün kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Emre hocanın takımın başına gelmesiyle birlikte Başakşehir formasıyla ilk golümü attım ve atmaya devam ediyorum. Şuan takımda 8 numara oynuyorum. Bana sorarsanız da en keyif aldığım, en verimli olduğum pozisyonda oynuyorum” ifadelerini kullandı.
 
''YAKALANACAK BAŞARILAR ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİ''
Avrupa'daki hedefleri hakkında sorulan soruyu da cevaplayan genç oyuncu, “Maç maç giderek hareket ediyoruz. Sağlam basarak hareket etmek istiyoruz. Amacımız kupada nereye kadar gidebilirsek gitmek tabii ki. Türk takımlarının öncelikli hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini düşünüyorum fakat UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yakalanacak başarıların ülke puanı için önemli olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
6
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.