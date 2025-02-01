Berke Özer bombası

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Berke Özer bombası

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in Galatasaray ile sözlü olarak anlaştığı iddia edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Süper Lig ekibi Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer için Galatasaray iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Ajansspor'un haberine göre Berke Özer, Galatasaray ile uzun görüşmelerin ardından sözlü anlaşmaya vardı. Eyüpspor, Milli kaleciyi bonservisle Galatasaray’a göndermek istiyor. 2023-2024 sezonunda Eyüpspor’a transfer olan Özer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray, Özer’i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isterken, Eyüpspor ise bonservis geliri elde etmek istiyor.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde kadrosuna yine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu katmıştı.

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