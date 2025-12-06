Fransa Ligue 1'in 15. haftasında üst sıraları zorlayan iki takım Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Lille 10. dakikada Ethan Mbappe'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
🧤 Gole izin yok!— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 5, 2025
✨ Berke Özer’den kritik kurtarış…#beINSPORTS #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/e3p3pkeukP
Berke Özer, zorlu mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatarak galibiyette büyük rol oynadı.
Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Lille puanını, 29'a yükselterek Marsilya ile eşitledi.