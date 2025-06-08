Berke ve Mustafa ilki yaşadı: 'İstikrar yakalamak istiyorum'

ABD'yi özel maçta 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve ilk kez milli formayı giyen oyuncular Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"ABD, çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık" diyen Montella, " Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Eyüpspor'da geçirdiği sezonla adından söz ettiren genç kaleci Berke Özer ise şunları söyledi:



"Sanırım ABD'yi deplasmanda ilk kez yendik. Bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda ilk milli maçıma çıktığım için de çok mutluyum. Çok sevinçliyim, hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği ve şans verdiği için. Elimden geleni yapmaya, iyi değerlendirmeye çalıştım. Çok güzel bir takımımız var, sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibimiz var. Çok şükür bugün kazandık. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz."

'MİLLİ TAKIMDA İSTİKRAR YAKALAMAK İSTİYORUM'

Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç da ilk milli maçı için, "Bunun tarifi yok, çok mutluyum. Her Türk gencinin, memlekete gönül vermiş her gencin hayali olan bir şeyi yaşadım, ilk defa milli formayı giydim. Çok şükür diyorum" dedi.



Mustafa, A Milli Takım'da istikrar yakalamak istediğinin altını çizerek "Benim de bireysel hedefim inşallah hep milli takım kadrosunun içinde olmak, emek vermek ve bu formayı giyebilmek. İnşallah öyle olur" ifadelerini kullandı.