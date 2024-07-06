Berlin Olimpiyat Stadı'nda tüyleri diken diken eden an

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede adeta ev sahibi konumundayız. 75 bin kişilik stadı tıka basa dolduran Türk taraftarlar, Ay-Yıldızlı ekibimize tam destek verdi.

Başlama düdüğü öncesinde tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. Tüm stat hep bir ağızdan Milli Marşımızı coşkuyla söyledi, herkes bizi dinledi.

Duygu dolu dakikalar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Tribündeki Türk taraftarlar "Burası Türkiye buradan çıkış yok" diye bağırdılar.