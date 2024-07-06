Berlin Olimpiyat Stadı'nda tüyleri diken diken eden an

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Berlin Olimpiyat Stadı'nda tüyleri diken diken eden an

Berlin Olimpiyat Stadı'nı tıka basa dolduran Türk taraftarlar, Milli Marşımızı büyük bir coşkuyla söyledi.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede adeta ev sahibi konumundayız. 75 bin kişilik stadı tıka basa dolduran Türk taraftarlar, Ay-Yıldızlı ekibimize tam destek verdi.

Başlama düdüğü öncesinde tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. Tüm stat hep bir ağızdan Milli Marşımızı coşkuyla söyledi, herkes bizi dinledi.

Duygu dolu dakikalar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Tribündeki Türk taraftarlar "Burası Türkiye buradan çıkış yok" diye bağırdılar.

İlgili Haberler
Samet Akaydin attı Hollanda karşısında öne geçtik
Tayyip Erdoğan tribündeki yerine böyle geçti
Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere
Son Haberler
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda' Video
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda'
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu Video
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi Gündem
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi
Arda'nın füzesi direkte patladı Spor
Arda'nın füzesi direkte patladı
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi Video
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu Video
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti Video
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti