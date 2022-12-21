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  • Berna Laçin içtiği kahveye ödediği parayı paylaştı. Fahiş fiyatlara isyan etti

Berna Laçin içtiği kahveye ödediği parayı paylaştı. Fahiş fiyatlara isyan etti

Türkiye’deki ekonomik krizin etkisini en çok gösteren sektörlerin başında yeme-içme sektörü yer alırken, oyuncu Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye ödediği fiyata dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:05
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Berna Laçin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda içtiği kahvenin fiyatına tepki gösterdi

Berna Laçin içtiği kahveye ödediği parayı paylaştı. Fahiş fiyatlara isyan etti
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Oyuncu Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini açıkladı. Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size" yazdı.

Sabahın erken saatlerinde ahve içtiği için eleştiri almasına ise Laçin, "Ahhhha alttaki yorumları okuyun da damacana kahve içse ayılamayacak olanların yorumunu okuyun. Pahalılıktan şikayet eden yok sabah 6'da kahve içmek isteyen suçlu. Ah beeeeee" diyerek, karşılık verdi.

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" cevabını verdi.
 

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Ateş oğlu 21.12.2022
21.12.2022 15:28
Berna hanım Avrupada o paraya öğütülmüş yarım kilo kahve alınır yanında bir termos içinde sıcak su bir fincan istedğin yerde keyfine bak  
 
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