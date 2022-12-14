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Recep İvedik 7'yi kadrosunda olduğu Kemal Sunal filmine benzetti

Dijital platform üzerinden seyircisiyle buluşan Recep İvedik 7 filmi özellikle yaptığı siyasi göndermelerle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Berna Laçin de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Recep İvedik 7 hakkında çarpıcı bir benzetmede bulundu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 01:06
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Berna Laçin Şahan Gökbakarın Recep İvedik 7 filmini Kemal Sunalın o filmine benzetti

Recep İvedik 7'yi kadrosunda olduğu Kemal Sunal filmine benzetti
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Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni film serisi Recep İvedik'in son filmi dijital bir platform üzerinden yayınlandı. Gökbakar'ın önceki filmlerden farklı olarak son derece net ve sert bir şekilde siyasi göndermeler yaptığı filmi iktidara yakın gazetecilerden ve troller tarafından yoğun bir şekilde eleştirilirken, filmin muhalif tarzını beğenen milyonlarca kişi sosyal medya hesapları üzerinden filme övgülerde bulunmaya devam ediyor.

Önceki filmleri izlemediğini ancak Recep İvedik 7'nin mutlaka izlenmesi gerektiğini söyleyen isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Twitter hesabı üzerinden gündeme dair siyasi paylaşımlarda bulunan ve doğruluğuna inandığı konuları da savunmaktan geri durmayan Laçin, Şahan Gökbakar'ın filmini 1990 yılında yayınlanan ve kadrosunda kendisinin de bulunduğu bir Kemal Sunal filmi olan 'Koltuk Belası'na benzetti ve şunları yazdı:

"Baştan sona Recep İvedik filmi izlemek de 7.ye  kısmetmiş . Recep İvedik’ten politik komedi çıkar deseler hayatta inanmazdım. Şaşırmak kimi zaman güzel oluyor. Biraz “Koltuk Belası” gibi filmlerin tadında , izleyin derim"

KOLTUK BELASI FİLMİNİN KONUSU

İmar müdürlügünde çalışan saf bir adamın rakiplerini ağır bir yenilgiye uğratarak seçimleri kazanmasının ardından yaşadığı trajikomik olaylar anlatılıyor.

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