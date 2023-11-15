Berna Laçin yaşadığı acı kaybı takipçileriyle paylaştı

Oyuncu Berna Laçin, lüm haberinin etkisiyle derinden sarsıldı. Sevgili köpeğini kaybetmenin derin üzüntüsüyle, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu acı haberi duyan takipçileri ise, baş sağlığı dileklerini ileterek, oyuncunun bu zor zamanında yanında olduklarını gösterdiler.

Laçin, köpeği Tonton’u öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Berna Laçin, yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı:

“Uzun yıllar birlikte yaşadığın can dostunu kaybetmek ne zor…

Biliyorum, dünyada ne acılar var ama elimde değil, bu da benim canım ve şu an çok yanıyor. Beklenmedik bu veda çok yakıyor

Huzur içinde uyu boncuk gözlüm.”

Laçin, Instagram hesabından ise şunları paylaştı:

“Her saniyesine mutluluk kattığın

9 güzel sene için sana teşekkür ederim , bu erken vedadan

derin bir boşluk bana kalan şimdi, huzur içinde uyu boncuk gözlü sevgilim #Tonton”