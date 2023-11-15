Berna Laçin yaşadığı acı kaybı takipçileriyle paylaştı

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından 'can dostum' diye adlandırdığı köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Berna Laçin yaşadığı acı kaybı takipçileriyle paylaştı

Oyuncu Berna Laçin, lüm haberinin etkisiyle derinden sarsıldı. Sevgili köpeğini kaybetmenin derin üzüntüsüyle, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu acı haberi duyan takipçileri ise, baş sağlığı dileklerini ileterek, oyuncunun bu zor zamanında yanında olduklarını gösterdiler.

Laçin, köpeği Tonton’u öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Berna Laçin, yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı:

“Uzun yıllar birlikte yaşadığın can dostunu kaybetmek ne zor…

Biliyorum, dünyada ne acılar var ama elimde değil, bu da benim canım ve şu an çok yanıyor. Beklenmedik bu veda çok yakıyor

Huzur içinde uyu boncuk gözlüm.”

berna-kayip-ic.jpg

Laçin, Instagram hesabından ise şunları paylaştı:

“Her saniyesine mutluluk kattığın

9 güzel sene için sana teşekkür ederim , bu erken vedadan

derin bir boşluk bana kalan şimdi, huzur içinde uyu boncuk gözlü sevgilim #Tonton”

İlgili Haberler
Berna Laçin'den İsrail'e virüs benzetmesi
Berna Laçin 'çok hassasiyetli' şarkıcıları işaret etti. "Ne takiyyeci ne çok yüzlüsünüz be"
Berna Laçin'den terörist tepkisi. "Bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı"
Berna Laçin Dilan Polat'a füze attı
Öne Çıkanlar
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Son Haberler
Kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu Yaşam
Kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu
İsrail ordusundan Gazze'de vurdukları hastanelere dair acı itiraf Dünya
İsrail ordusundan Gazze'de vurdukları hastanelere dair acı itiraf
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi Yaşam
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine indi
İstanbul’da taksici cinayeti Yaşam
İstanbul’da taksici cinayeti
Otomobil elektrik direğine çarptı Yaşam
Otomobil elektrik direğine çarptı
Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu. Son bir ayda 4 öğrenci hayatını kaybetti Gündem
Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu. Son bir ayda 4 öğrenci hayatını kaybetti