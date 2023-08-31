Berna Laçin'den YÖK tepkisi. Üniversite denilen kavram tamamen bitti Türkiye'de

Berna Laçin, üniversitelerin 2 Ekim'de açılmasıyla ilgili olarak alınan YÖK kararına dikkat çeken bir tepkide bulundu. Laçin üniversitelerin kendi eğitim programlarını yapmalarının engellediğini savundu.

Berna Laçin'den YÖK tepkisi. Üniversite denilen kavram tamamen bitti Türkiye'de

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'deki önemli gelişmelere dair çarpıcı yorumlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, bu defa da YÖK tarafından belirlenen üniversite açılış tarihine tepki gösterdi.

YÖK ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİ ARADI

YKS tercih sonuçları neticesinde tercihleri arasında herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar elektronik kayıtları 28-30 Ağustos, Kesin kayıt işlemlerini ise 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim öğretim bu yıl 12 Eylül'de başlama kararı alınmışken üniversitelerin açılış tarihine dair dikkat çeken bir adım atıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılış tarihlerini 2 Ekim olarak belirledi. YÖK yetkilileri, 2 Ekim’den önce açılacağını duyuran üniversitelerin rektörlerini telefonla arayarak tarihlerin değiştirilmesini istedi.

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"ÜNİVERSİTE DENİLEN KAVRAM TAMAMEN BİTTİ"

YÖK'ün bu hamlesine dair tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden veren Laçin şunları yazdı:

"YÖK, Tüm üniversitelerin 2 Ekim’de açılması kararını almış.

Erken açma kararı almış olan üniversiteleri de uyarmış.

Akıl almaz bir durum.

Bir üniversite kendi eğitim programını kendi yapamayacak ise orda üniversite eğitiminde söz edilemez.

Lafı dolandırmayalım, “üniversite” denilen kavram tamamen bitti Türkiye’de"

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