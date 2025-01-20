Bernabéu'da Mbappe şov: Real Madrid, La Liga'nın zirvesine çıktı

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında konuk ettiği Las Palmas karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 4-1’lik galibiyetle liderliğe yükseldi. Fransız yıldız Kylian Mbappe, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Maçın başında Fabio Silva’nın altıpas üzerinden kaydettiği golle öne geçen Las Palmas, Santiago Bernabeu’da sürpriz bir avantaj yakaladı. Ancak 25. dakikada Rodrygo’ya yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Mbappe, durumu eşitledi.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında Lucas Vazquez’in şık pasında topu ağlarla buluşturan Brahim Diaz, Real Madrid’i 2-1 öne geçirdi. Ardından Mbappe, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkararak hem skoru 3-1’e getirdi hem de ligdeki 12. golünü kaydetti.

İkinci yarıda Fran Garcia’nın ortasında Rodrygo topu filelere göndererek Real Madrid’in dördüncü golünü attı. Maçın 57. dakikasında Las Palmas’tan Benito Ramirez, Lucas Vazquez’e yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Real Madrid’in üç golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, Mbappe’nin hat-trick yapma fırsatı da bu şekilde elinden alındı. Öte yandan İngiliz yıldız Jude Bellingham, bulduğu birçok net pozisyonu değerlendiremedi.

Bu sonuçla Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, en yakın rakibi Atletico Madrid’in iki puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Real Madrid, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Red Bull Salzburg’u ağırlayacak.