Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengini Bernard Arnault serveti ne kadar?

Forbes dergisinin internet sitesine göre Louis Vuitton Moet Hennessy şirketler grubunun başkanı Bernard Arnault, Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

BERNARD ARNAULT SERVETİ NE KADAR?

LVMH şirketler grubunun CEO'su BernardArnault, ElonMusk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre Arnault'un serveti 207 milyar dolara ulaşırken Musk'ın serveti 204 milyar dolar.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix şehrinde doğdu. Babası, iş adamı Jean Leon Arnault'tur. Maxence Van Der Meersch Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam etti ve dünyaca ünlü École Polytechnique'de mühendislik okudu. 1971'de mezun oldu.

Arnault, Ferret-Savinel adlı inşaat şirketinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Ancak, şirketin odak noktasını emlak sektörüne kaydırarak büyümesini sağlamak için çaba gösterdi. 1976'da şirketin yönetiminde değişiklik yaparak emlak sektörüne yatırım yapmaya karar verdi.

Fransa'daki siyasi değişiklikler nedeniyle Arnault ve ailesi ABD'ye taşındı. Florida'da lüks konutlar inşa ederek emlak işine ABD'de de devam etti. Ancak, Fransa'da siyasi atmosferdeki değişikliklerle birlikte vatanına dönmeye karar verdi.

Boussac Saint-Frères adlı tekstil şirketi iflas edince, Arnault bu durumu bir fırsat olarak gördü ve şirketi satın aldı. Christian Dior'un tasarım ofisini ve dikimhanesini bünyesine katarak tekstil sektöründe önemli bir yer edindi.

1987'de Louis Vuitton ile Moët Hennessy'nin birleşmesiyle LVMH şirketi oluşturuldu. Arnault, şirketin hisselerine yatırım yaparak büyük bir hissedar oldu ve şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. LVMH, dünyanın en büyük lüks ürün satıcılarından biri haline geldi.

Arnault, zamanla birçok markayı satın alarak lüks sektördeki etkisini artırdı. Serveti, Forbes'a göre 41 milyar dolara ulaştı ve dünyanın en zengin işadamları arasında yer aldı.

Fransa'daki vergi artışları nedeniyle Belçika vatandaşlığına başvurdu ve şirketlerine ait varlıkları Belçika'ya aktardı. Ayrıca, eBay'e ürünlerinin taklitlerini satanlarla ilgili olarak yaptığı dava sonucunda 61 milyon dolarlık tazminat kazandı.