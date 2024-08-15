Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon başına Hatayspor'dan 5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan milli golcü Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu.

Bertuğ, İngiltere Championship takımı Norwich City ile anlaşmaya vardı.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Norwich ve Rennes, 7+1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

22 yaşındaki genç golcü sağlık kontrollünden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Rennes ile 28 maçta oynayan Bertuğ, 1 gol atarken 2 de gol pası verdi.