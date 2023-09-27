Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında onarım yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Rüzgar nedeniyle alevler yan binanın çatı katına da sirayet etti. Binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.