Beşamel sos nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Tereyağ ve sıvı yağ küçük bir tencereye alınarak eritilir. Bu işlem kısık ateşte yapılır ve yakmamaya çalışılır.

Tereyağ eridikten sonra un ilave edilir ve sürekli karıştırılarak kavurulur. Kokusu çıkan unun kavrulduğu anlaşılır.

Unu kavururken ateşin yüksek açılmaması gerekir. Yok un ve yağ yanabilir.

Üzeri sürekli karıştırılır ve 1,5 su bardağı süt yavaş yavaş ilave edilir. Çırpıcı ile hızlıca çırpılır.

Karışımın topak kalmamasını için karıştırmaya devam edilir.

Sos kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiber de eklenir. Kaynayıncaya kadar karıştırılararak pişirilir.

1-2 dakika kaynadıktan sonra sos ocaktan alınır.

Afiyet olsun.