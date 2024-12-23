Beşar Esad'la eşi Esma Esad boşanacak mı? Rusya'dan açıklama geldi!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Peskov, Suriye'de devrilen ve ailesiyle Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'In boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Esad ve ailesi neden Rusya'da? Esad ve ailesini bundan sonra nasıl bir gelecek bekliyor? Esad'a yargılama yolu açık mı?

"BU GERÇEK DEĞİL"

"Esad’ın eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna Peskov, "Hayır, bu gerçek değil." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını aktardı.

"BURADA DİKKAT GEREKTİREN ÇOK ZOR BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusuna da değinen Peskov, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu." dedi.

Sözcü Peskov, gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi ihtimaline ilişkin ise "Bu konu görüşülüyor." ifadelerini kullandı.