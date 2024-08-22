Beşiktaş 4 gol attığı maçı kazanamadı

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Beşiktaş 4 gol attığı maçı kazanamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3 berabere kaldı ve

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Temsilcilerimizin gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes ile 55. dakikada Al-Musrati attı.

Lugano'nun golleri ise 34. dakikada Bislimi, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista'dan (kendi kalesine) geldi.

İsviçre'den beraberlikle dönen Beşiktaş, play-off rövanş maçını 29 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

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