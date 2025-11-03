Vefat eden Beşiktaş'ın altyapı teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi İstanbul'da defnedildi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden Hikmet Çapanoğlu için Beşiktaş'ın Fulya'daki Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri ve Tüpraş Stadı'nda tören düzenlendi.

Törenlerin ardından Çapanoğlu için öğle vakti Sinanpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Veli Kavlak, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri çalışanları, futbol akademisi teknik ekibi ve sporcuları, kadın futbol takımının teknik ekibi ve sporcuları, eski sporcular, kulüp çalışanları, Çapanoğlu'nun ailesi ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Hikmet Çapanoğlu’nun cenazesi, cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.