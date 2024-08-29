Beşiktaş ayağa kalktı Lugano şaştı kaldı. 6 dakikada 3 gol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.

Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya müthiş başlamış 7. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde Beşiktaş savunmasının bir anlık dalgınlığında yararlanan Vladi skora denge getirdi.

Ancak bu golden sonra Beşiktaş şova başladı.

65. dakikada Gedson Fernandes harika gelişen atakta topu filelerle buluşturdu: 2-1.

70. dakikada bu kez sahneye Rafa Silva çıktı ve skor 3-1'e geldi.

1 dakika sonra da Ciro Immobile, Beşiktaş'ı 4-1 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golle iyice rahatlayan Siyah-Beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin kapılarını ardına kadar açtı.

Tüpraş Stadı'nda da Siyah-Beyazlılar büyük coşku yaşadı.