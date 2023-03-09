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Beşiktaş İskelesi kapatıldı. Gerekçe emniyet tedbirleri

İstanbul Valiliği emniyet gerekçesiyle Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa iskelesi 15.00'e kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 13:22
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Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa iskelesi kapatıldı

Beşiktaş İskelesi kapatıldı. Gerekçe emniyet tedbirleri
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İstanbul'da deniz ulaşımını düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin 4 saat boyunca kapanacağını duyurdu.

Kararın, İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri sebebiyle olduğu ifade edildi. Valilik, ne için emniyet tedbiri alındığını kamuoyuyla paylaşmadı.

Saat 15.00'e kadar iskele kapalı kalacağı için, seferler Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden düzenlenecek.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacaktır."

Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerin belirtilen saatler arasında Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceği belirtilen duyuruda, "Anlayışınız için teşekkürler." ifadesi kullanıldı.

 

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