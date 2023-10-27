Beşiktaş Başkan Adayı Arat'ın listesinde son durum

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel kararı alınmasının ardından seçim tarihi de belli oldu. Siyah Beyazlı kulüp, 17 Aralık günü yeni başkanını seçecek.

Edinilen bilgilere göre, başkanlık için adaylığını açıklayan tek isim olan Hasan Arat, henüz listesini oluşturmadı. Arat’ın yönetim kurulu listesinde bulunmak için çok fazla ismin talepte bulunduğu ancak Arat’ın liste için kimseye söz vermediği öğrenildi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Siyah Beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo-Glimt'e 3-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arat, yönetimi istifaya davet etti.

Arat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos’ta “Beşiktaş’ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli” dedik. 6 Ekim’de yönetim “seçim kararı aldık” açıklaması yaptı, “biz hazırız” dedik. 23 Ekim’de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok.

Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var. Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş’ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım. Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur.