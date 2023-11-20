Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Çatı konusunu Tüpraş ile görüştük

Beşiktaş'ta başkan adayları, seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan adaylarından Hasan Arat, İnegöl’de taraftarlar ve kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Arat, stattaki akustik sorununa değindi. Arat, stattaki çatıyla ilgili her şeyi çalıştıklarını ve stadyum sponsoru Tüpraş ile de görüştüklerini açıkladı.

"ÇATI KONUSUNDA TÜPRAŞ İLE GÖRÜŞTÜK"

Arat, "İstifa eden asbaşkan çatıyı değiştireceğim deyince bir şey olmuyor, başkan adayı çıkıp çatıyı değiştireceğim deyince olmaz diyorlar. Biz her şeyi çalıştık. Çatı konusunda Tüpraş ile de görüştük. Biz diyoruz ki; Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz. Bunu yapacağız, göreceksiniz." dedi.

PROJE LANSMANINDA DEĞİNMİŞTİ

Arat, “Stadyumumuzda çatı değişikliği olacak. En önemli sorun akustik sorunu. Bizi bütün dünya duyuyor. Akustik ile ilgili çözüm bulacağız. Etraftaki panellerin boşluklarını tamamlayacağız. Taraftarımızın Statta oturma düzeni ile ilgili taleplerini hayata geçireceğiz. Kale arkası tribününün kapasitesini UEFA normlarında yüzde 80 arttıracağız. Beşiktaş taraftarının tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi her zaman orada olacak” ifadelerini kullanmıştı.

KONGRE ÜYELERİNE ÇAĞRI

Bu seçimin Beşiktaş için en kritik seçim olduğunu ifade eden Arat, "Lütfen 3 Aralık günü oy vermeye gelecek olan tüm kongre üyelerimiz bu bilinçle sandık başına gelsinler. Taraftarlarımız süreci bu şekilde takip etsinler. Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır." diyerek kongre üyelerine çağrıda bulundu.