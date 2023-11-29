Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat yönetiminde yer alacak bir yöneticiyi daha açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi kadrosunu tanıtmaya devam ediyor.

Arat, son olarak Yalçın Ayaydın'ı açıkladı.

Hasan Arat'ın açıklaması şöyle;

''Değerli Beşiktaşlılar;

Yönetimimizde yer alacak bir ismi daha sizlerle paylaşmak istiyorum:

YALÇIN AYAYDIN

Ipekyol GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Türkiye’de hazır giyim sektörünün öncü markalarından biri olan Ipekyol Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Yalçın Ayaydın Beşiktaşımızın Kartal Yuvası mağazacılık ve pazarlama alanlarında dönüşümü ve gelişimi sorumluluğunu üstlenecek.

Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum.

YALÇIN AYAYDIN KİMDİR?

1960 Mardin doğumlu Yalçın Ayaydın ilkokul, ortaokul ve liseyi Mardin’de okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirmiştir. 1979 yılında tekstil sektöründe profesyonel iş hayatına atılan Ayaydın bilgi ve birikimlerini giyim ve tekstil sanayinde kullanmayı ve bir aile şirketi kurmayı hedeflemiştir.

1986 senesinde Türk giyim sanayinde kısa zamanda önemli yer edinen İpekyol Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni kurarak ticaret hayatına atılmıştır. İpekyol markasından sonra, 1997 yılında Twist Markasının temelleri atılmış ve gruba ikinci marka olarak katılmıştır. 2004 yılında Machka markasının kurulmasına öncülük eden Ayaydın, Bu marka ile Türkiye’nin ilk “pret a porter” markası olarak. Türk tekstil sektörünün yapı taşlarından birini oluşturmuştur. 2008’de İtalyan kumaş devi Miroglio ile yapılan birleşme ile bugün Ipekyol Group olarak yoluna devam eden markalar topluluğunu önemli bir noktaya taşımıştır.

Yalçın Ayaydın 2008 yılından bu yana Ipekyol Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Ayaydın, 2001-2003 yıllarında İTKİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fuarlar Moda Marka Genç Stilistler Yeni Pazarlar Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2003-2006 ve 2006-2008 dönemlerinde İTKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Tanıtım Fuarlar Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2006-2008 yılları arasında IHKIB başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayaydın, 2003 yılı arasında Birleşmiş Markalar Derneği Başkan yardımcısı ve 2004 yılı Birleşmiş Markalar Derneği Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

Divan Residence Gayrimenkül A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ayaydın aynı zamanda gayrimenkul yatırım ve geliştirme konusunda da farklı projeler içinde yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyesi olan Ayaydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.''