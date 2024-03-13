Beşiktaş Başkanı Hasan Arat stadın önündeki heykeli yıktırdı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat stadın önündeki heykeli yıktırdı!
Beşiktaş'ta dört yıl önce gerçekleştirilen 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağış yapanların isimlerinin olduğu stadın önündeki anıt, yıkılarak kaldırıldı.

Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin göreve geldiği 2019 kongresi sonrası yardım düzenlediği 'Bırakmam Seni' kampanyası sonrası yaptırılan anıt, bugün yıkıldı.

Tüpraş Stadyumu önündeki "Bırakmayanlar Anıtı" olarak isimlendirilen yapı, Başkan Hasan Arat ve yönetiminin gelmesiyle birlikte yıkılarak kaldırıldı.

İki direk arası adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bırakmam Seni Kampanyasındaki bağışçılar anıtı stadın önünde yıkılarak kaldırıldı." ifadeleri kullanılarak, anıtın yıkılmış son fotoğrafları paylaşıldı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Anıtın üzerinde eski ve şimdiki dönemin yöneticileri, Çebi ailesinin fertlerinin isimleri, Beşiktaş dernekleri ve bazı kuruluşların olması dikkat çekmiş, taraftarlar, Beşiktaş'a yapılan yardımın reklam olarak kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirmişti.

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İŞTE FOTOĞRAFLAR:

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