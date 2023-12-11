Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, kadro dışı bırakılan 5 futbolcu ile ilgili Fransız ajansına konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly'i kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye konu ile ilgili açıklama yaptı.

''TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ''

Arat, ''Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız. Kadro dışı bırakılan oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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