Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında tutuklama talebi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınan 40 şüpheli arasında bulunan Rıza Akpolat savcı karşısına çıkarken, Akpolat'ın tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme', "suç örgütüne üye olmak', "rüşvet verme', "ihaleye fesat karıştırmak', "edimin ifasına fesat karıştırmak', "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından olmak üzere toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

40 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rıza Akpolat'ın sevkiyle ilgili şu bilgileri vermişti:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, Vatan Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre; sağlık kontrolüne götürülen başkanımızın ifadesi sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’nde soruşturma savcısı tarafından alınacaktır."

İFADELERİ ALINDI

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınırken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için 1 başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.

AKTAŞ'IN MAL VARLIĞINA TEDBİR

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasındaki kilit isim Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir kararı konuldu.