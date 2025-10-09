EuroCup Kadınlar J Grubu'nun ilk maçına Polonya'da Gorzow Wielkopolski karşısında çıkan Beşiktaş BOA ilk devresini önde kapattığı mücadeleyi 87-82 kaybetti.

PELİN VE MILIC'İN PERFORMANSLARI YETERLİ OLMADI

Siyah Beyazlılar'da Pelin Bilgiç 25 sayıyla takımın en skoreri olurken Nikolina Milic'in 21 sayı, 6 ribaundluk katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

BEŞİKTAŞ'A ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KAYBETTİRDİ

Beşiktaş BOA ilk yarıda rakibine 48-44 ile üstünlük sağlasa da üçüncü çeyrekte rakibinden 12 sayı fark yiyerek büyük hayal kırıklığı yarattı ve maç sonucunu büyük oranda etkiledi.