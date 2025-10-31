Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 mağlup etti.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi. Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.
Beşiktaş BOA'da 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı. Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.
İstanbul temsilcisinde Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.