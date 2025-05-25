Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: İHA
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ferenc Karako oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak 5 maçın Video Yardımcı Hakemi açıklandı.

Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oturacak. AVAR'da da Bersan Duran eşlik edecek.

GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Başakşehir - Adana Demirspor: Yasin Kol

Konyaspor - Alanyaspor: Jeroen Manschot

Trabzonspor - Samsunspor: Quentin Pirard

Son Haberler
Bilecik’in genç mucitleri robot yarışmasında zirveye ulaştı!
Kara Keçiler’den Türkiye’ye robotik zafer!
Gökdeniz Karadeniz'e Rusya'dan büyük onur!
Gökdeniz Karadeniz'e Rusya'dan büyük onur!
Siyaset Fenerbahçe için birleşti: Belediyeler tek tek açıkladı
Siyaset Fenerbahçe için birleşti: Belediyeler tek tek açıkladı
İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu
İmamoğlu yaptıklarını sıraladı, iktidara “Korktunuz değil mi?” diye sordu
Tokyo-Houston uçağında şok! Uçakta kriz anları: Pilot kararıyla acil iniş
Tokyo-Houston uçağında şok! Uçakta kriz anları: Pilot kararıyla acil iniş