Beşiktaş davul zurnayla gönderdi transferi Ronaldo gibi açıklandı

Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jean Onana forma giydiği maçlarda hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe derbisinin ardından Bailly, Aboubakar, Ghezzal ve Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Onana'nın elden çıkarılması için yoğun çaba harcanıyordu.

Fransız ekibi Marsilya, Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu resmi imzayı da attı. Marsilya Kulübü tarafından hazırlanan Onana transferi videosunu görenler "Marsilya Ronaldo'yu almış" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Kulübü de Onana'nın satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Jean Onana Beşiktaş formasıyla 10 maçta sadece 197 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı.