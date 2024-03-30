Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi farklı geçti. Galatasaray ile puan farkı iyice açıldı

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ezeli rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 35, 42 ve 59’da Fishley 73’te ise Clement kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise 23’te Coleman 80’de ise Haley Berg attı.

Bu galibiyet ile 50 puana ulaşan Beşiktaş 5. Sıradaki yerini korurken 57 puandaki Fenerbahçe 2. Sırada kaldı.

Lider Galatasaray’ın Hakkarigücü’nü 2-1 geçmesi ile sarı-kırmızılılar ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5’e yükseldi.