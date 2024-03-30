Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi farklı geçti. Galatasaray ile puan farkı iyice açıldı

Muhammed Mirza Şeker
Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi farklı geçti. Galatasaray ile puan farkı iyice açıldı
Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe liderlik koltuğundan uzaklaştı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

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Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ezeli rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

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Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 35, 42 ve 59’da Fishley 73’te ise Clement kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise 23’te Coleman 80’de ise Haley Berg attı.

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Bu galibiyet ile 50 puana ulaşan Beşiktaş 5. Sıradaki yerini korurken 57 puandaki Fenerbahçe 2. Sırada kaldı.

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Lider Galatasaray’ın Hakkarigücü’nü 2-1 geçmesi ile sarı-kırmızılılar ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5’e yükseldi.

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