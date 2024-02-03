Beşiktaş doludizgin ilerliyor. Üst üste 6. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş Emlakjet; başantrenörü Dusan Alimpijevic'in cezalı olduğu için tribünden izlediği maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 83-73'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Siyah-Beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş ilk periyodu 19-13, devreyi de 41-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoyodu 70-50 önde tamamlayan Siyah-Beyazlılar maçı 83- 73 kazandı.

Y.Merkezefendi B.Basket: 73 - Beşiktaş Emlakjet: 83

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 27, Pecarski 19, Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

1. Periyot: 13 - 19

Devre: 33 - 41

3. Periyot: 50 - 70

Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56