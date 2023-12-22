Beşiktaş eski oyuncusuna yüklü tazminat ödeyecek! CAS'dan büyük ceza

Beşiktaş, CAS'ın kararına göre kontratı 2020'de feshedilen eski oyuncusu Victor Ruiz'e fesih tazminatı olarak 2 milyon euro ödeyeceğini açıkladı.

Ayrıca oyuncuya, Covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenecek.

Siyah beyazlı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

2019-2020 sezonu başında La Liga ekiplerinden Villarreal'den 2 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ile transfer edilen Victor Ruiz, siyah-beyazlı forma ile 26 müsabakada görev aldı.

Söz konusu süreçte 2 bin 302 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 1 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 2020-2021 sezonu başında İspanyol takımı Real Betis'e transfer oldu.