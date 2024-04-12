Beşiktaş federasyona verdi veriştirdi. Mektup da göndermiş

Beşiktaş'ın kadın basketbol takımı finale yükseldiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda İngiltere'nin London Lions ekibine kupayı kaptırdı.

Siyah beyazlı kulübün Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, üzgün olduklarını belirtirken, federasyonu sert bir dille eleştirdi.

Arseven, şu ifadeleri kullandı:

"Kupayı alıp gelmek isterdik, olmadı. Bunun çeşitli sebepleri var. Oyuncularımızla, ve taraftarımızla gurur duyuyoruz, 2. olduk. Bu Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Kupayı almak hedefimizdi.

Orada hakem hataları oldu. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdükler vardı.

Üçüncü periyotta Nogic atıldı, 4. periyotta Li ve Krivacevic atıldı, hocamız atıldı. Biz kimle mücadele edeceğiz. Orada kendi kendimizle mücadele verdik. Oyunun içinde kalmaya çalıştık her zaman.

Kazanmak için ordaydık. Armamızda Türk bayrağı olan bir kulüp olarak çok yalnız kaldık. Federasyona ve federasyon başkanımıza mektuplar gönderdik. Bizi yalnız bırakmayın dedik. FIBA yetkilileri vardı. FIBA Başkanı ve FIBA Başkan yardımcısı oradaydı. Bizim de FIBA’da bir temsilcimiz var. Hüseyin Bey. Bizi orada yalnız bırakmasaydı farklı olurdu bu maç.

Orada İngiliz lobisine veya Eurocup, Euroleague lobisine yenildik. Biz bunu kabullenemiyoruz. Bir cevap beklerdik federasyondan. Önümüzdeki sene daha iyi bir takım kurarak, daha iyi lobiler yaparak bu kupada başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağız."