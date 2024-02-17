Beşiktaş Fikret Orman'a dava açtı!

Beşiktaş’ta 2019 yılında görevde olan Fikret Orman ve yöneticileri, ibra edilmedi.

Pandeminin sebep olduğu gecikme sonrası 25 Aralık 2021’de yapılan genel kurulda, Fikret Orman Yönetimi’nin 5 aylık çalışması kabul görmedi, Ahmet Nur Çebi’nin 2 aylık süresi ise üyeler tarafından onaylandı.

YALNIZCA FİKRET ORMAN HAKKINDA DAVA AÇILDI

Hasan Arat ve ekibi, bunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu ve eski başkana karşı sorumluluk davası açtı. Fakat siyah-beyazlıların, ibra edilmeyen yönetimin yerine sadece Başkan Fikret Orman’ı dava etmesi ilgi çekti. Bilindiği üzere, şu anki yönetimde yer alan 2. Başkan Hüseyin Yücel, Fikret Orman’la birlikte asbaşkanlık yapmıştı.

Pandeminin yol açtığı 25 Aralık 2021’deki 2019’un mali ve idari ibra oylamasında Fikret Orman ve Yönetimi, genel kuruldan ibra alamadı.