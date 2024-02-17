Beşiktaş Fikret Orman'a dava açtı!

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş Fikret Orman'a dava açtı!
Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi sonrası, yeni başkan Hasan Arat da Fikret Orman'ı mahkemeye verdi.

Beşiktaş’ta 2019 yılında görevde olan Fikret Orman ve yöneticileri, ibra edilmedi.

Pandeminin sebep olduğu gecikme sonrası 25 Aralık 2021’de yapılan genel kurulda, Fikret Orman Yönetimi’nin 5 aylık çalışması kabul görmedi, Ahmet Nur Çebi’nin 2 aylık süresi ise üyeler tarafından onaylandı.

47d2097ff27e4b36bb70f45b316c8402.jpg

YALNIZCA FİKRET ORMAN HAKKINDA DAVA AÇILDI
Hasan Arat ve ekibi, bunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu ve eski başkana karşı sorumluluk davası açtı. Fakat siyah-beyazlıların, ibra edilmeyen yönetimin yerine sadece Başkan Fikret Orman’ı dava etmesi ilgi çekti. Bilindiği üzere, şu anki yönetimde yer alan 2. Başkan Hüseyin Yücel, Fikret Orman’la birlikte asbaşkanlık yapmıştı.

Pandeminin yol açtığı 25 Aralık 2021’deki 2019’un mali ve idari ibra oylamasında Fikret Orman ve Yönetimi, genel kuruldan ibra alamadı.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'in kaçırağı maçlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak
Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak
Galatasaray Avrupa Ligi'nde turu geçerse kasası dolacak. İşte Galatasaray'ı bekleyen para
Icardi'nin neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Rest çekip soyunma odasına gitmişti
Ankaragücü: 19 Galatasaray: 65
Çaykur Rize Fenerbahçe. İlk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Panathinaikoslu futbolcular konuştu Fatih Terim dinledi. Hiçbir şey anlamasa da o sözler galibiyet getirdi
Eyüpspor: Seni bekliyoruz Mbappe
Eyüpspor: Seni bekliyoruz Mbappe
Göztepe 1 puana razı oldu. Tehlike çanları çalmaya başladı
Göztepe 1 puana razı oldu. Tehlike çanları çalmaya başladı
Fenerbahçe Beşiktaş'a tarihi fark attı. Finale yükseldi
Milli Takım Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe'nin yıldızları sosyal medyada şampiyonluk zinciri oluşturdu
Fenerbahçe'nin yıldızları sosyal medyada şampiyonluk zinciri oluşturdu
Son Haberler
İstanbul Ambarlı Limanı’nda dev operasyon. Hurma yüklü konteynerden metamfetamin ele geçirildi Gündem
İstanbul Ambarlı Limanı’nda dev operasyon. Hurma yüklü konteynerden metamfetamin ele geçirildi
Uzmanından akciğer kanseriyle ilgili umut verici açıklama Sağlık
Uzmanından akciğer kanseriyle ilgili umut verici açıklama
Ailesine seslenen vaşak fotokapanda Gündem
Ailesine seslenen vaşak fotokapanda
Murat Kurum yapacaklarını tek tek açıkladı Gündem
Murat Kurum yapacaklarını tek tek açıkladı
Hülya Avşar'a gelen icra postacının başını yaktı Gündem
Hülya Avşar'a gelen icra postacının başını yaktı
TBMM Adalet Komisyonu 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek Gündem
TBMM Adalet Komisyonu 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
SPK onayladı: Borsa İstanbul'a iki yeni şirket daha geliyor Ekonomi
SPK onayladı: Borsa İstanbul'a iki yeni şirket daha geliyor