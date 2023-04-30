Beşiktaş Galatasaray maçı bugün mü? Derbi maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray ve Beşiktaş derbisi oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları derbi maçının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını, hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?