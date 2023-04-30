Beşiktaş Galatasaray maçı bugün mü? Derbi maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray ve Beşiktaş derbisi oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları derbi maçının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını, hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı bugün mü? Derbi maçı hangi kanalda saat kaçta?

Oynanması planlanan Galatasaray ve Beşiktaş derbisine dair tüm bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Derbi maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş maçı oynanacak. Derbinin hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ BUGÜN MÜ?

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı 30 Nisan 2023 Pazar yani bugün oynanacak.

Derbi maçı saat 19:00 'da başlayacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

DERBİNİN MUHTEMEL 11’LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur (Rosier), Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliviera, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

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