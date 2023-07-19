Beşiktaş geri sayımda. Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah açıkladı

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, stat sponsorluğuyla ilgili önemli firmalarla görüştüklerini açıkladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ferah, stat sponsorluğu konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

Pazarlık aşamasında oldukları için rakam açıklayamayacağını vurgulayan Mehtap Mutluşan Ferah, "Çok az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın menfaatlerine hangisi uygunsa, sizler aracılığıyla en kısa zamanda taraftarlarımıza bu haberi vereceğiz." diye konuştu. Ferah, stat sponsorluğunu sezon başına yetiştireceklerinin de altını çizdi.

Fikstür çekimiyle ilgili olarak da konuşan Ferah, şöyle devam etti:

"İstanbul'un sıcağında bütün kulüp yöneticilerinin katıldığı keyifli bir kura çekimi oldu. 2023-2024 sezonu hepimiz için kazasız belasız bir sezon olsun. Süper Lig'e çıkan takımlara başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon olacağına inanıyorum."

Son olarak transferlerle ilgili soruyu yanıtlayan Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, "Başkanımız bugün kampa katıldı ve transferlerle bizzat kendisi ilgilendiği için en kısa sürede sizlere bununla ilgili açıklama yapacaktır. Benim bir şey söylemem doğru olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

