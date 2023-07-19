Beşiktaş geri sayımda. Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah açıkladı

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş geri sayımda. Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah açıkladı

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, stat sponsorluğuyla ilgili önemli firmalarla görüştüklerini açıkladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ferah, stat sponsorluğu konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

Pazarlık aşamasında oldukları için rakam açıklayamayacağını vurgulayan Mehtap Mutluşan Ferah, "Çok az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın menfaatlerine hangisi uygunsa, sizler aracılığıyla en kısa zamanda taraftarlarımıza bu haberi vereceğiz." diye konuştu. Ferah, stat sponsorluğunu sezon başına yetiştireceklerinin de altını çizdi.

Fikstür çekimiyle ilgili olarak da konuşan Ferah, şöyle devam etti:

"İstanbul'un sıcağında bütün kulüp yöneticilerinin katıldığı keyifli bir kura çekimi oldu. 2023-2024 sezonu hepimiz için kazasız belasız bir sezon olsun. Süper Lig'e çıkan takımlara başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon olacağına inanıyorum."

Son olarak transferlerle ilgili soruyu yanıtlayan Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, "Başkanımız bugün kampa katıldı ve transferlerle bizzat kendisi ilgilendiği için en kısa sürede sizlere bununla ilgili açıklama yapacaktır. Benim bir şey söylemem doğru olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Dünya devi bisiklet firması iflasını istedi. Binlerce kişi işsiz kalacak Ekonomi
Dünya devi bisiklet firması iflasını istedi. Binlerce kişi işsiz kalacak
Başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Son başvuru tarihi açıklandı Ekonomi
Başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek! Son başvuru tarihi açıklandı
Sinop'ta park halindeki araç alev alev yandı Güncel
Sinop'ta park halindeki araç alev alev yandı
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Yaşam
Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Okan Buruk'tan flaş açıklama: Hoşuma gitmedi Spor
Okan Buruk'tan flaş açıklama: Hoşuma gitmedi
Taksiciden müşteriye 'binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor' tavsiyesi Yaşam
Taksiciden müşteriye 'binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor' tavsiyesi