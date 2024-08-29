Beşiktaş gol yağdırdı. Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71’de Immobile 65’te Gedson Fernandes, 70’te Rafa Silva ve 90+2'de Salih Uçan kaydetti. Konuk ekibin golü ise 59’ta Vladi’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte toplam skorda 8-4 öne geçen Beşiktaş adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın katılacağı Avrupa Ligi’nde kuralar yarın (Cuma) çekilecek.