Beşiktaş hedef büyüttü: Dolmabahçe'de Avrupa finali!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın evinde oynayacağı Shakhtar Donetsk maçı öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile milli yıldız Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi.

ORKUN KÖKÇÜ: SONSUZA KADAR BEŞİKTAŞ'TA KALIRIM

Orkun Kökçü, "Shakhtar çok güçlü bir takım. Arda Turan'ın da nasıl bir oyun oynatmak istediğini biliyoruz. İyi bir maç olacak. Hocamızla çok iyi hazırlandık. İyi bir maç çıkarıp rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Fiziksel olarak hazır olup olmadığı yönünde gelen soruya, "3 hafta önce son maçımı oynadım. O maçtan sonra 5-6 gün izin yaptım sonra kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Hazırım ama kararı hocamız verir." diye cevap veren Orkun yarın için duygularını ise şöyle özetledi:

"Heyecanlıyım ama imza töreninden daha az. Yarın en sevdiğim şeyi yapacağım. Futbol oynayacağım. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımız yarın stadı doldurup bize destek olacaktır. Çok güzel bir gün bizi bekliyor."

Gelen soru üzerine Demir Ege ile birlikte oynama konusunda düşüncelerini paylaşan Orkun, "Takımda kararlar hocamız verir ama Denir Ege'yi çok beğeniyorum. Portekiz'de karşılıklı oynadık. Önü açık. Herkesle sahada iyi anlaşıyoruz. Uyum sağladım. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek." dedi.

Beşiktaş'ta bir efane olmak istediğini belirten milli yıldız, "Beşiktaş beni tutmak istiyorsa sonuna kadar buradayım. Avrupa'ya gideyim kafasında değilim. Şu an mutluyum. Feyenoord'da da aynısını yaşamıştım. Şimdi de mutl olduğum yerdeyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım." ifadelerini kullandı.

SOLSKJAER: AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL HAYALİMİZ VAR

Herkesin sabırsızlıkla beklediği günün artık gelip çattığını söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Shakhtar iyi bir takım. Bize zorluk çıkarabilecek bir takım. Önümüzde iki önemli maç var ve hazırız." diye konuştu.

Avrupa Ligi Finali'nin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olmasından dolayı böyle bir hedefleri olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Solskjaer, "Finale çıkmak bizim hayalimiz. Bizim için ekstra bir motivasyon. Oraya çıkmak, o seviyeye gelmek için disiplinli olmalı ve çok çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz her zaman zirve." dedi ve şunları ekledi:

"Buna ulaşmamız için odaklanmalıyız. Engelli at yarışlarını örnek verebilirim. Her engeli aşmanız gerekir ama ilk engel en yüksektir. Gerçekçi olmak zorundayız ama inancımız da var."