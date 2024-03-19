Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek

Art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos'un takımdan gönderileceği konuşulurken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

CBC Sport'tan Elçin Cafarov'a göre, siyah-beyazlılar Portekizli teknik direktör ile yolların ayrılması halinde Qurban Qurbanov'a yöneltecek.

Halihazırda Karabağ'ın başında bulunan Qurbanov ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim 'Sezon sonunda uygun olursanız sizinle görüşme yapabilir miyiz?' dedi.

2008/2009 sezonunun başından beri Karabağ'da olan Qurbanov bu sezon Konferans Ligi'ndeki performansı ile göz doldurmuştu.