Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek
Fernando Santos ile yollarını ayıracağı konuşulan Beşiktaş alternatifini belirledi.

Art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos'un takımdan gönderileceği konuşulurken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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CBC Sport'tan Elçin Cafarov'a göre, siyah-beyazlılar Portekizli teknik direktör ile yolların ayrılması halinde Qurban Qurbanov'a yöneltecek.

Halihazırda Karabağ'ın başında bulunan Qurbanov ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim 'Sezon sonunda uygun olursanız sizinle görüşme yapabilir miyiz?' dedi.

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2008/2009 sezonunun başından beri Karabağ'da olan Qurbanov bu sezon Konferans Ligi'ndeki performansı ile göz doldurmuştu.

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