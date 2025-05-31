Beşiktaş iddiaları vardı! Cristiano Ronaldo kararını verdi

Yaklaşık 2.5 yıldır Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi sona erdi. Dünyaca ünlü süperstarın yeni durağı merak konusu olurken, beklenmedik bir anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
CRISTIANO RONALDO AL NASSR'DA KALDI!
Footmercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız oyuncu, Al-Nassr ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Haberin detaylarında ise Ronaldo'nun Al-Nassr ile yeni sözleşmeye imza attığı ve yakın zamanda resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.