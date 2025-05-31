Beşiktaş iddiaları vardı! Cristiano Ronaldo kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş iddiaları vardı! Cristiano Ronaldo kararını verdi

Suudi ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun adı Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu. Birçok talibi bulunan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu, geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Yaklaşık 2.5 yıldır Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi sona erdi. Dünyaca ünlü süperstarın yeni durağı merak konusu olurken, beklenmedik bir anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

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CRISTIANO RONALDO AL NASSR'DA KALDI!

Footmercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız oyuncu, Al-Nassr ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haberin detaylarında ise Ronaldo'nun Al-Nassr ile yeni sözleşmeye imza attığı ve yakın zamanda resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

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