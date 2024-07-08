Beşiktaş Immobile ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Immobile ile anlaştı

Beşiktaş'ın İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın aradığı golcüyü İtalya'da bulduğu ve Lazio'nun santrforu Ciro Immobile ile anlaştığı iddia edildi.

Siyah beyazlılar stopere Gabriel Paulista, orta sahaya da Rafa Silva'yı aldıktan sonra santrfor arayışlarına geçmişti. Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre bu santrfor da 34 yaşındaki Ciro Immobile.

İtalyan golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek iki yıllık sözleşme imzamlayacağı ileri sürüldü.

Juventus, Sevilla, Dortmund gibi takımlarda da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, son 8 sezondur Lazio forması giyiyor.

Oynadığı takımlarda 512 maçta 282 gol atan Immobile, İtalyan Milli Takımı formasıyla da 57 maçta fileleri 18 kez havalandırdı.

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