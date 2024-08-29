Beşiktaş istedi Liverpool aldı

Juventus'un gelecek planları arasında yer almayan Federico Chiesa'nın adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı.

Hatta Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalyan yıldız ile ilgilendiklerini doğrulamış, "Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon Euro maaş, kulübünün ise 15 milyon Euro bonservis beklentisi var. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor" açıklaması yapmıştı.

Federico Chiesa'nın yeni takımı belli oldu. İngiltere Premier Lig takımı Liverpool, İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa’yı kadrosuna kattı.

Transferin bonuslarla birlikte 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve 26 yaşındaki Chiesa ile 4 yıllık bir sözleşme yapıldığı belirtiliyor.

Federico Chiesa, kariyerine Fiorentina’da başladıktan sonra 2020’den bu yana Juventus forması giyiyordu.

Siyah-beyazlı takımda 131 maça çıkan İtalyan futbolcu, 32 gol ve 23 asistle önemli bir performans sergiledi.

Ayrıca Chiesa, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya Milli Takımı ile mutlu sona ulaşarak 51 maçta 7 gol kaydetti.