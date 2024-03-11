Beşiktaş isyan etti: Şaşkınlıkla öğrendik

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibi Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un uyuşturucu madde kullanımından dolayı aldığı cezaya gösterdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, Kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur. Açıklanan bu ceza, sporun ruhuna aykırı olan bu tür davranışların caydırıcılığına gölge düşürmekte ve söz konusu davranışların önünü açabilecek bir durumu doğurmaktadır.

Ayrıca; Hapoel Tel Aviv başantrenörünün bir röportajında numunenin Aralık ayında alındığını söylemesi ama sonuçların Şubat ayında açıklanması konuyla ilgili soru işaretlerini artırmaktadır.

FIBA ve Euroleague kurullarının söz konusu durumla ilgili daha önceki emsalleri de göz önünde bulundurarak hakkaniyetli bir karar vereceklerini umuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."