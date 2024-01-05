Beşiktaş Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu. Büyük sürprizler var

Beşiktaş, Süper Lig'e Kasımpaşa maçıyla dönüyor. Siyah beyazlı takım, 19. hafta maçında Dolmabahçe'de Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Siyah beyazlı takımda eksik çok. Alex-Oxlade Chamberlain ile Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle yok. Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında.

Kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana da forma giyemeyecek. Yine kadro dışı bırakıldığı belirtilen Rachid Ghezzal ise bu maçın kamp kadrosuna yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri de belli oldu.

Siyah beyazlı takımın sahaya; Mert, Onur, Necip, Altuğ, Zaynutdinov, Hadziahmetoviç, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Semih 11'iyle çıkması bekleniyor.

Kasımpaşa ise Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Adnan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Fall, Gomis, Costa 11'yle mücadele edecek.