Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu. Siyah beyazlı takımda sürpriz isimler var.