Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
İLK 11 BELLİ OLDU. MASUAKU VE ABOUBAKAR KARARI
Beşiktaş bu akşam sahaya son haftalara göre çok değişik bir ilk 11'le çıkacak.
Teknik direktör Fernando Santos'un Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku'ya sol bekte görev vereceği öğrenildi.
Ayrıca Santos'un takıma dönen Vincent Aboubakar'ı da ilk 11'e almayı kararlaştırdığı belirtildi.
Aboubakar, son olarak 2,5 ay önceki Fenerbahçe maçında oynamıştı.
Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Mert, Onur, Worrall, Colley, Masuaku, Rashica, Musrati, Gedson, Muci, Semih, Aboubakar.
Konyaspor'un 11'i de şu şekilde:
Slowik, Uğurcan, Guilherme, Ahmet, Damjanovic, Soner, Cicaldau, N’Zonzi, Prip, Cikalleshi, Ethemi.