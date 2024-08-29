Beşiktaş Lugano ilk 11 belli oldu. Van Bronckhorst'tan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş Lugano ilk 11 belli oldu. Van Bronckhorst'tan flaş karar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano karşısında. Van Bronckhorst ilk 11 kararını verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu.

Maç EXXEN'den yayınlanacak.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise UEFA Konferans Ligi'ne düşecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın yenilirse gruplara Lugano kalacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadro ile çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

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